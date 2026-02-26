Ильхам Алиев: Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, ответили перед судом

Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, запятнавшие руки кровью азербайджанского народа, ответили перед судом.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

По его словам, международные организации, ведущие страны мира демонстрировали безразличие к этой трагедии:

"Еще раз хочу отметить, они пытались скрыть это кровавое преступление, совершенное Армянским государством. Мы же шаг за шагом двигались к справедливости. Официальное признание Ходжалинского геноцида почти 20 странами стало первым шагом, Отечественная война и наша славная Победа – вторым шагом, освобождение города Ходжалы два с половиной года назад – одним из последних шагов. Наконец, последним шагом стал проведенный недавно в Баку судебный процесс над военными преступниками. Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, запятнавшие руки кровью азербайджанского народа, ответили перед судом".

Президент подчеркнул, что в результате Отечественной войны и антитеррористической операции часть военных преступников была уничтожена Вооруженными силами Азербайджана, остальная часть, в частности элементы, считавшиеся лидерами сепаратистов, в разное время были задержаны и предстали перед судом.

"Вот оно – полное торжество справедливости. Мы сами обеспечили справедливость, наш народ, сплотившись в единый кулак, проявил большой героизм как в 2020-м, так и в 2023 году. Мы сами обеспечили справедливость благодаря профессионализму, самоотверженности, доблести наших Вооруженных сил. Конечно, привлечение военных преступников к правосудию и организация справедливого суда, повторяю, стали последней точкой на пути к справедливости", - отметил глава государства.