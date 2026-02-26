Ильхам Алиев: Наша несгибаемая воля обеспечила восстановление территориальной целостности

Несгибаемая воля Азербайджана обеспечила восстановление территориальной целостности страны.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

Глава государства заявил, что Азербайджан является одной из немногих стран, которые привлекают военных преступников к ответственности и передают их суду:

"В мире редко встречаются страны, которые одновременно одерживают полную и безоговорочную победу в справедливой войне, восстанавливают свою территориальную целостность и суверенитет, освободив каждую пядь земли, и привлекают военных преступников к суду. Это сделали мы - Азербайджанское государство. Наша воля, могу сказать, несгибаемая воля, обеспечила это".

Ильхам Алиев также подчеркнул, что Азербайджан никогда не смирился бы с оккупацией:

"Общественность Азербайджана хорошо знает, через какое давление, угрозы нам пришлось пройти в период оккупации. В то время нам часто поступали сигналы о том, что нужно смириться с реальностью, что Азербайджан не сможет освободить свои земли, что крупные государства, покровители Армении не допустят этого, что Азербайджанская армия не сможет одержать победу на поле боя. Подобные выдумки распространялись в широком информационном пространстве и по различным каналам доводились до руководства Азербайджана. Однако не было такой силы, которая могла бы повлиять на нашу волю, и мы об этом неоднократно заявляли. В период оккупации я как с авторитетных международных трибун, так и в ходе многочисленных встреч с тогдашними переселенцами говорил, что мы не смиримся с оккупацией, и если вопрос не будет решен путем переговоров, восстановим нашу территориальную целостность военным путем. Так и произошло".