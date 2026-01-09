Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В грантовых конкурсах для НПО сделают акцент на чистоте азербайджанского языка

    В этом году в совместных грантовых конкурсах Агентства государственной поддержки неправительственных организаций с профильными госструктурами одной из ключевых тем станет сохранение чистоты азербайджанского языка.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства Эльнур Багирлы на совещании на тему "Чистота азербайджанского языка: мобилизация во имя сохранения национального достояния".

    По его словам, соответствующее поручение дано Агентству указом президента Ильхама Алиева.

    "Указом предусмотрено участие Агентства совместно с профильными государственными органами в определении тем и направлений всех видов финансирования НПО, а также в совместной организации конкурсов. Мы поставили перед собой цель обеспечить выполнение этих задач", - отметил Багирлы.

    В свою очередь президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли заявил о готовности академии поддержать грантовые конкурсы, посвященные вопросам сохранения чистоты азербайджанского языка.

    По его словам, сохранение и развитие азербайджанской национальной идентичности должно стать одним из главных приоритетов таких конкурсов. Он подчеркнул важность привлечения к этому процессу как известных представителей интеллигенции, так и молодого поколения.

