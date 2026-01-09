Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Авиакомпания flydubai отменила 17 рейсов из Дубая в иранские города

    Другие страны
    • 09 января, 2026
    • 15:42
    Авиакомпания flydubai отменила 17 рейсов из Дубая в иранские города

    По меньшей мере 17 рейсов авиакомпании flydubai между Дубаем и некоторыми иранскими городами, включая Тегеран, Шираз и Мешхед, запланированных на пятницу, отменены.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой данные аэропортов Дубая.

    Сообщается, что причина отмены не указывается, но это может быть связано с тем, что в Иране отсутствует интернет-соединение в связи с расширением акций протестов.

    Кроме того, на сайте международного аэропорта Хамад указано об отмене по меньшей мере двух рейсов между Дохой (Катар) и Тегераном, запланированных на пятницу.

    Ранее сообщалось о том, что Turkish Airlines отменила рейсы из Стамбула в Тегеран и в обратном направлении.

    Турецкие СМИ уточняют, что Turkish Airlines отменила 17 рейсов, турецкая авиакомпания Ajet - шесть рейсов, а бюджетный перевозчик Pegasus Airlines - все рейсы в иранские города в пятницу.

    Лента новостей