Авиакомпания flydubai отменила 17 рейсов из Дубая в иранские города

По меньшей мере 17 рейсов авиакомпании flydubai между Дубаем и некоторыми иранскими городами, включая Тегеран, Шираз и Мешхед, запланированных на пятницу, отменены.

Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой данные аэропортов Дубая.

Сообщается, что причина отмены не указывается, но это может быть связано с тем, что в Иране отсутствует интернет-соединение в связи с расширением акций протестов.

Кроме того, на сайте международного аэропорта Хамад указано об отмене по меньшей мере двух рейсов между Дохой (Катар) и Тегераном, запланированных на пятницу.

Ранее сообщалось о том, что Turkish Airlines отменила рейсы из Стамбула в Тегеран и в обратном направлении.

Турецкие СМИ уточняют, что Turkish Airlines отменила 17 рейсов, турецкая авиакомпания Ajet - шесть рейсов, а бюджетный перевозчик Pegasus Airlines - все рейсы в иранские города в пятницу.