    Dubaydan İrana 17 reys ləğv edilib

    Digər ölkələr
    • 09 yanvar, 2026
    • 16:00
    Dubaydan İrana 17 reys ləğv edilib

    Dubay və bəzi İran şəhərləri arasında Tehran, Şiraz və Məşhəd də daxil olmaqla bu günə planlaşdırılan "Flydubai" aviaşirkətinin ən azı 17 reysi ləğv edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Arabiya" Dubay hava limanlarının məlumatlarına istinadən bildirib.

    Məlumata görə, ləğv səbəbi göstərilmir, lakin bu etiraz aksiyalarının genişlənməsi səbəbindən İranda internet bağlantısının olmaması ilə əlaqədar ola bilər.

    Bundan əlavə, Həməd Beynəlxalq Hava Limanının saytında bu günə planlaşdırılan Doha (Qətər) və Tehran arasında ən azı iki reysin ləğv edildiyi göstərilib.

    Daha əvvəl "Turkish Airlines" şirkətinin İstanbuldan Tehrana və əks istiqamətdə reysləri ləğv etdiyi barədə məlumat verilmişdi.

    Türkiyə KİV-i bildirib ki, "Turkish Airlines" aviaşirkəti 17 reys, "Ajet" altı reys, "Pegasus Airlines" isə bu gün İran şəhərlərinə bütün reysləri ləğv edib.

    Dubay İran Aviareyslər
    Авиакомпания flydubai отменила 17 рейсов из Дубая в иранские города
    Nearly 20 flights between Dubai, Iranian cities cancelled

