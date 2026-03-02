İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Anar Əliyev Laçında vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    • 02 mart, 2026
    • 10:01
    Anar Əliyev Laçında vətəndaşları qəbul edəcək
    Anar Əliyev

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev martın 13-də Laçın rayonunda sakinləri qəbul edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, qəbul zamanı vətəndaşların Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin səlahiyyət dairəsinə aid müraciətləri cavablandırılacaq, müraciətlərdə əksini tapan məsələlərin həlli ilə əlaqədar tədbirlər görüləcək.

    Vətəndaşlar 2 - 4 mart tarixlərində nazirliyə rəsmi şəkildə ([email protected] elektron ünvanı və ya poçt vasitəsilə) müraciət edərək və ya "142" Çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq qəbula yazıla bilərlər.

    Vətəndaşlar qəbula yazılmış şəxslərin əvvəlcədən tərtib edilmiş siyahısı əsasında qəbul ediləcək.

    Anar Əliyev Vətəndaş qəbulu Laçın

    Son xəbərlər

    10:18

    Metronun "Həzi Aslanov" stansiyasının dalanında yenidənqurma işlərinin daha bir mərhələsi yekunlaşıb

    İnfrastruktur
    10:17

    Şahbuzda 37 sm qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:10

    İsrailin Livana hava zərbələri nəticəsində 30-dan çox insan ölüb

    Digər ölkələr
    10:10

    Adil Kərimli Hacıqabulda vətəndaşları qəbul edəcək

    Mədəniyyət siyasəti
    10:08

    Küveytdə neft emalı zavodunun ərazisinə raket qalıqları düşüb, xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:07

    "Sanderlend" Daniel Ballardla müqavilənin müddətini 2029-cu ilə qədər uzadıb

    Futbol
    10:04

    ASCO-nun "Prezident Heydər Əliyev" tankerinin əsaslı təmiri başa çatıb

    İnfrastruktur
    10:01

    Anar Əliyev Laçında vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    09:59

    "Lion" Avropanın "Top-5" liqalarında matçın ilk 5 dəqiqəsində ən çox qol vuran komanda olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti