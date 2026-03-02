Anar Əliyev Laçında vətəndaşları qəbul edəcək
Daxili siyasət
- 02 mart, 2026
- 10:01
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev martın 13-də Laçın rayonunda sakinləri qəbul edəcək.
"Report" xəbər verir ki, qəbul zamanı vətəndaşların Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin səlahiyyət dairəsinə aid müraciətləri cavablandırılacaq, müraciətlərdə əksini tapan məsələlərin həlli ilə əlaqədar tədbirlər görüləcək.
Vətəndaşlar 2 - 4 mart tarixlərində nazirliyə rəsmi şəkildə ([email protected] elektron ünvanı və ya poçt vasitəsilə) müraciət edərək və ya "142" Çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq qəbula yazıla bilərlər.
Vətəndaşlar qəbula yazılmış şəxslərin əvvəlcədən tərtib edilmiş siyahısı əsasında qəbul ediləcək.
Son xəbərlər
10:18
Metronun "Həzi Aslanov" stansiyasının dalanında yenidənqurma işlərinin daha bir mərhələsi yekunlaşıbİnfrastruktur
10:17
Şahbuzda 37 sm qar yağıb - FAKTİKİ HAVAEkologiya
10:10
İsrailin Livana hava zərbələri nəticəsində 30-dan çox insan ölübDigər ölkələr
10:10
Adil Kərimli Hacıqabulda vətəndaşları qəbul edəcəkMədəniyyət siyasəti
10:08
Küveytdə neft emalı zavodunun ərazisinə raket qalıqları düşüb, xəsarət alanlar var - YENİLƏNİBDigər ölkələr
10:07
"Sanderlend" Daniel Ballardla müqavilənin müddətini 2029-cu ilə qədər uzadıbFutbol
10:04
ASCO-nun "Prezident Heydər Əliyev" tankerinin əsaslı təmiri başa çatıbİnfrastruktur
10:01
Anar Əliyev Laçında vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
09:59