    Binəqədidə mebel sexinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    • 15 aprel, 2026
    • 11:38
    Binəqədidə mebel sexinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Bakının Binəqədi rayonunda mebel sexinin fəaliyyəti dayandırılıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, nazirliyin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsi, Binəqədi şossesi, ev 21 ünvanında fəaliyyət göstərən mebel sexində keçirilən yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində bir sıra nöqsanlar aşkar edilib.

    Yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinin kobud pozulması faktları aşkar edilmiş Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsi, Binəqədi şossesi, ev 21 ünvanında yerləşən mebel sexinin fəaliyyətinin dayandırılması barədə Qərar qəbul olunub və Qərarın bir nüsxəsi obyektin nümayəndəsinə təqdim edilib.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti Binəqədi rayonu

    Son xəbərlər

    11:48

    Azərbaycanda 3 məntəqə üzrə narkomaniyadan əziyyət çəkən 698 xəstə müalicə alır

    Daxili siyasət
    11:44

    "Bakı-Xankəndi" velosiped yarışında iştirakını təsdiqləyən komandalar müəyyənləşib

    Fərdi
    11:38
    Foto
    Video

    Binəqədidə mebel sexinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    11:35

    Birinci rübdə narkotiklə bağlı 13-ü əcnəbi olmaqla 1044 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub

    Hadisə
    11:34

    Bu ilin 3 ayı ərzində 76 milyon manatlıq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

    Hadisə
    11:31

    Azərbaycanda noutbuk və kompüter istehsalının 3 aylıq həcmi açıqlanıb

    İKT
    11:29

    "Bank Avrasiya" zərərlə işləməyə başlayıb

    Maliyyə
    11:28

    Azərbaycanlı şahmatçı Aydın Süleymanlı Avropa çempionatında liderdir

    Fərdi
    11:24
    Foto

    Azərbaycanın badminton məşqçiləri Tbilisidə beynəlxalq kursa qatılıblar

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti