    • 15 aprel, 2026
    • 11:31
    Azərbaycanda noutbuk və kompüter istehsalının 3 aylıq həcmi açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda 51 ədəd noutbuk, 164 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 96,4 % və 90 % azdır.

    Təkcə martda isə 16 ədəd noutbuk və 96 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib. Bunlar isə 1 il əvvələ nisbətən müvafiq olaraq 98 % və 4 % azdır.

    2025-ci ildə Azərbaycanda 27 645 ədəd noutbuk, 2 920 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib. Bunlar, 2024-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 3,5 % çox və 52 % azdır.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi Noutbuk və kompüter istehsalı

    Son xəbərlər

    11:48

    Azərbaycanda 3 məntəqə üzrə narkomaniyadan əziyyət çəkən 698 xəstə müalicə alır

    Daxili siyasət
    11:44

    "Bakı-Xankəndi" velosiped yarışında iştirakını təsdiqləyən komandalar müəyyənləşib

    Fərdi
    11:38
    Foto
    Video

    Binəqədidə mebel sexinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    11:35

    Birinci rübdə narkotiklə bağlı 13-ü əcnəbi olmaqla 1044 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub

    Hadisə
    11:34

    Bu ilin 3 ayı ərzində 76 milyon manatlıq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

    Hadisə
    11:31

    Azərbaycanda noutbuk və kompüter istehsalının 3 aylıq həcmi açıqlanıb

    İKT
    11:29

    "Bank Avrasiya" zərərlə işləməyə başlayıb

    Maliyyə
    11:28

    Azərbaycanlı şahmatçı Aydın Süleymanlı Avropa çempionatında liderdir

    Fərdi
    11:24
    Foto

    Azərbaycanın badminton məşqçiləri Tbilisidə beynəlxalq kursa qatılıblar

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti