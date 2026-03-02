İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Lion" Avropanın "Top-5" liqalarında matçın ilk 5 dəqiqəsində ən çox qol vuran komanda olub

    Futbol
    • 02 mart, 2026
    • 09:59
    Lion Avropanın Top-5 liqalarında matçın ilk 5 dəqiqəsində ən çox qol vuran komanda olub

    Fransa təmsilçisi "Lion" Avropanın "Top-5" liqalarında matçın ilk 5 dəqiqəsində ən çox qol vuran komandaların siyahısında birinci yerə yüksəlib.

    "Report" "Opta" statistika portalına istinadən xəbər verir ki, buna hücumçu Korenten Tolissonun Fransa çempionatının XXIV turunda "Marsel"lə görüşün (2:3) 3-cü dəqiqəsində fərqlənməsi səbəb olub.

    Bununla da "Lion"un bütün turnirlər daxil olmaqla matçların ilk 5 dəqiqəsində vurduğu qolların sayı 6-ya çatıb.

    Hazırda fransızlarla eyni göstəriciyə yalnız İngiltərənin "Nyukasl" komandası malikdir. İspaniya "Alaves"i və Almaniya "Bavariya"sı isə hərəyə 5 qolla onları izləyir.

    Qeyd edək ki, "Lion" 24 matçdan sonra 45 xalla Fransa çempionatında üçüncü pillədə qərarlaşıb.

    Fransa çempionatı Liqa 1 Korenten Tolisso

    Son xəbərlər

    10:18

    Metronun "Həzi Aslanov" stansiyasının dalanında yenidənqurma işlərinin daha bir mərhələsi yekunlaşıb

    İnfrastruktur
    10:17

    Şahbuzda 37 sm qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:10

    İsrailin Livana hava zərbələri nəticəsində 30-dan çox insan ölüb

    Digər ölkələr
    10:10

    Adil Kərimli Hacıqabulda vətəndaşları qəbul edəcək

    Mədəniyyət siyasəti
    10:08

    Küveytdə neft emalı zavodunun ərazisinə raket qalıqları düşüb, xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:07

    "Sanderlend" Daniel Ballardla müqavilənin müddətini 2029-cu ilə qədər uzadıb

    Futbol
    10:04

    ASCO-nun "Prezident Heydər Əliyev" tankerinin əsaslı təmiri başa çatıb

    İnfrastruktur
    10:01

    Anar Əliyev Laçında vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    09:59

    "Lion" Avropanın "Top-5" liqalarında matçın ilk 5 dəqiqəsində ən çox qol vuran komanda olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti