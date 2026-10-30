İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Milli Məclis 8 noyabr – Zəfər Günü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edəcək

    Milli Məclis
    • 30 oktyabr, 2026
    • 17:25
    Milli Məclis 8 noyabr – Zəfər Günü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edəcək

    Milli Məclis 8 noyabr – Zəfər Günü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ parlamentin noyabrın 3-də keçiriləcək plenar iclasının gündəliyinə salınıb.

    Milli Məclis Zəfər Günü
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