Naxçıvan Ticarət və Xidmət Departamentinə rəis təyin edilib
Daxili siyasət
- 30 oktyabr, 2026
- 17:21
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İsmayıl Məmmədov Naxçıvan Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentinə rəis təyin olunub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Anar Babayev bununla bağlı əmr imzalayıb.
İ.Məmmədov buna qədər Naxçıvan Gömrük Baş İdarəsinin Daxili nəzarət şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.
Qeyd edək ki, bu barədə ilk xəbər anz.az saytında dərc edilib.
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