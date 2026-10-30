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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Naxçıvan Ticarət və Xidmət Departamentinə rəis təyin edilib

    Daxili siyasət
    • 30 oktyabr, 2026
    • 17:21
    Naxçıvan Ticarət və Xidmət Departamentinə rəis təyin edilib

    İsmayıl Məmmədov Naxçıvan Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentinə rəis təyin olunub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Anar Babayev bununla bağlı əmr imzalayıb.

    İ.Məmmədov buna qədər Naxçıvan Gömrük Baş İdarəsinin Daxili nəzarət şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.

    Qeyd edək ki, bu barədə ilk xəbər anz.az saytında dərc edilib.

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