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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan İrandan bananın idxalını 51 dəfə artırıb

    Biznes
    • 30 oktyabr, 2026
    • 17:29
    Azərbaycan İrandan bananın idxalını 51 dəfə artırıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycana 41,64 milyon ABŞ dolları dəyərində 39 min 546 ton banan (təzə, qurudulmuş, digərləri) idxal edilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 10,6 %, kəmiyyət olaraq – 3,6 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Ekvadordan 41,61 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 11,4 % çoxdur) 39 min 534 ton (+4,3 %), İrandan 13,66 min ABŞ dolları dəyərində (+12 dəfə) 9,22 ton (+51 dəfə), Çindən 10,27 min ABŞ dolları dəyərində (+3 dəfə) 2,62 ton (+2,6 dəfə), Almaniyadan 0,19 min ABŞ dolları dəyərində (-21 %) 0,02 ton (-33,3 %), Kolumbiyadan 0,13 min ABŞ dolları dəyərində (-79 %) 0,01 ton (-83 %) məhsul alıb.

    2025-ci ildə Azərbaycana idxal edilmiş 56 min ton bananın 98,97 %-i Ekvadorun payına düşüb.

    Dövlət Statistika Komitəsi Ekvador İran İslam Respublikası Çin Xalq Respublikası
    Azerbaijan's banana imports rise 10.6% in value
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    Biznes
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