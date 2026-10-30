İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Finlandiyada insan alverində şübhəli bilinən 9 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2026
    • 17:37
    Finlandiyada insan alverində şübhəli bilinən 9 nəfər saxlanılıb

    Finlandiyada insan alverində iştirakda şübhəli bilinən 9 nəfər saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" polisin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    Qurbanların akkumulyator istehsalı zavodunda işləməyə gəlmiş Çin vətəndaşları ola biləcəyi ehtimal olunur.

    Həmin 9 nəfərdən 4-ü istintaq müddətində həbsdə saxlanılıb.

    Polis nümayəndəsi zərərçəkənlərin sayını, həmçinin şübhəlilərin müstəntiqlərə ifadə verib-vermədiyini açıqlamayıb.

    İnsan alveri Finlandiya
    В Финляндии девять человек задержаны по подозрению в торговле людьми
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    18:04
    İSB son 5 ildə 5 milyon manatdan çox kompensasiya ödəyib
    Maliyyə
    18:01
    Sabah Dakarda Yeniyetmələrin IV Yay Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçiriləcək
    Fərdi
    18:01
    Nigeriyada hərbi bazalara hücumların dəf edilməsi zamanı 48 yaraqlı öldürülüb
    Digər ölkələr
    18:00
    İspaniyada etiraz aksiyaları zamanı iğtişaşlara çağırış etdiklərinə görə 5 nəfər saxlanılıb
    Digər ölkələr
    17:56
    Azərbaycanda müflis sığorta şirkətləri üzrə həyata keçirilən ödənişlərin həcmi açıqlanıb
    Maliyyə
    17:53
    Foto
    Bakıda FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının bağlanış mərasimi keçirilib - Yenilənib
    Futbol
    17:48
    Foto
    Sumqayıtda dörd avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza olub
    Hadisə
    17:47
    Bu il daha 826 şəxsə reabilitasiya vasitələri təqdim edilib
    Sosial müdafiə
    17:37
    Finlandiyada insan alverində şübhəli bilinən 9 nəfər saxlanılıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti