Finlandiyada insan alverində şübhəli bilinən 9 nəfər saxlanılıb
Digər ölkələr
- 30 oktyabr, 2026
- 17:37
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Finlandiyada insan alverində iştirakda şübhəli bilinən 9 nəfər saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" polisin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.
Qurbanların akkumulyator istehsalı zavodunda işləməyə gəlmiş Çin vətəndaşları ola biləcəyi ehtimal olunur.
Həmin 9 nəfərdən 4-ü istintaq müddətində həbsdə saxlanılıb.
Polis nümayəndəsi zərərçəkənlərin sayını, həmçinin şübhəlilərin müstəntiqlərə ifadə verib-vermədiyini açıqlamayıb.
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