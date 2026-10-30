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    В Финляндии девять человек задержаны по подозрению в торговле людьми

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 17:29
    В Финляндии девять человек задержаны по подозрению в торговле людьми

    В Финляндии задержали девять человек по подозрению в причастности к торговле людьми.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции.

    Предполагается, что жертвами могли стать граждане Китая, приехавшие на работу на завод по производству аккумуляторов.

    Следствие изучает деятельность финского кадрового агентства, китайской компании-заказчика и их сотрудников. Полиция не исключает, что прибывшие из Китая работники могли стать жертвами торговли людьми.

    Четверо из девяти задержанных оставлены под стражей на период расследования.

    Представитель полиции не стал раскрывать предполагаемое число пострадавших, а также сообщать, давали ли подозреваемые показания следователям.

    Торговля людьми Финляндия Китайская Народная Республика (КНР)
    Finlandiyada insan alverində şübhəli bilinən 9 nəfər saxlanılıb
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