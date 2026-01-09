В Азербайджане арестован подозреваемый в сотрудничестве с иностранными спецслужбами

В Азербайджане разоблачено лицо, причастное к тайному сотрудничеству с иностранными спецслужбами.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Службы государственной безопасности.

Отмечается, что в ходе оперативно-следственных мероприятий, проводимых Службой госбезопасности по выявлению и предотвращению разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, направленной против национальной безопасности Азербайджанской Республики, возникли обоснованные подозрения в государственной измене со стороны гражданина Азербайджанской Республики Фарзалиева Сияфата Гейдар оглы (1969 г.р.).

Следствием было установлено, что житель Нахчыванской Автономной Республики Сияфат Фарзалиев, находясь на территории иностранного государства, вступал в тайное сотрудничество с представителями спецслужб этой страны за материальное вознаграждение. После возвращения в страну по их заданию он осуществлял видеосъемку военных и других стратегически важных объектов, расположенных на территории города Нахчывана и Шахбузского района, и передавал эти материалы представителям иностранной спецслужбы.

Кроме того, в ходе обыска квартиры, где проживал указанный гражданин, были обнаружены и изъяты отдельные части автомата типа "Калашников".

Сияфату Фарзалиеву предъявлено обвинение по статьям 228.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и 274 (государственная измена) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, и решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются.