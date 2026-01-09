Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    В Азербайджане арестован подозреваемый в сотрудничестве с иностранными спецслужбами

    Происшествия
    • 09 января, 2026
    • 15:19
    В Азербайджане арестован подозреваемый в сотрудничестве с иностранными спецслужбами

    В Азербайджане разоблачено лицо, причастное к тайному сотрудничеству с иностранными спецслужбами.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Службы государственной безопасности.

    Отмечается, что в ходе оперативно-следственных мероприятий, проводимых Службой госбезопасности по выявлению и предотвращению разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, направленной против национальной безопасности Азербайджанской Республики, возникли обоснованные подозрения в государственной измене со стороны гражданина Азербайджанской Республики Фарзалиева Сияфата Гейдар оглы (1969 г.р.).

    Следствием было установлено, что житель Нахчыванской Автономной Республики Сияфат Фарзалиев, находясь на территории иностранного государства, вступал в тайное сотрудничество с представителями спецслужб этой страны за материальное вознаграждение. После возвращения в страну по их заданию он осуществлял видеосъемку военных и других стратегически важных объектов, расположенных на территории города Нахчывана и Шахбузского района, и передавал эти материалы представителям иностранной спецслужбы.

    Кроме того, в ходе обыска квартиры, где проживал указанный гражданин, были обнаружены и изъяты отдельные части автомата типа "Калашников".

    Сияфату Фарзалиеву предъявлено обвинение по статьям 228.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и 274 (государственная измена) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, и решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

    В настоящее время следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

    СГБ иностранные спецслужбы Госслужба безопасности госизмена
    DTX xarici xüsusi xidmət orqanı ilə məxfi əməkdaşlıq edən şəxsi həbs edib
    Azerbaijan detains Nakhchivan resident over spying for foreign special service agencies

    Последние новости

    15:42

    Авиакомпания flydubai отменила 17 рейсов из Дубая в иранские города

    Другие страны
    15:30

    Ровшан Тагиев: За год число ДТП в стране сократилось на 12%

    Происшествия
    15:29

    Фуад Мамедов: Чистота азербайджанского языка — ответственность всего общества

    Внутренняя политика
    15:24

    AZAL отменил рейс Баку–Тегеран–Баку

    Инфраструктура
    15:21

    В Баку началось строительство новых автомобильных и пешеходных тоннелей

    Инфраструктура
    15:19
    Фото

    Азербайджан отправил в Армению вторую партию нефтепродуктов

    Энергетика
    15:19

    В Азербайджане арестован подозреваемый в сотрудничестве с иностранными спецслужбами

    Происшествия
    15:16

    В грантовых конкурсах для НПО сделают акцент на чистоте азербайджанского языка

    Внутренняя политика
    15:10

    В Кыргызстане задержаны семь человек по подозрению в торговле наркотиками

    В регионе
    Лента новостей