Andrey Yermak istefa verib

    • 28 noyabr, 2025
    • 19:35
    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Prezident Administrasiyasının rəhbəri Andrey Yermakın istefa üçün müraciət etdiyini bildirib.

    "Report"un "RBK Ukrayna"ya istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ukrayna dövlət başçısının axşam videomüraciətində qeyd olunub.

    "Prezident Administrasiyasının rəhbəri Andrey Yermak istefa ərizəsi yazıb", – Zelenski bildirib.

    "Ukrayna Prezidentinin Ofisində yenilənmə baş tutacaq. Ofisin rəhbəri Andrey Yermak istefa ərizəsi yazıb. İstəyirəm ki, söz-söhbət və fərziyyələr olmasın. Ofisin yeni rəhbərinə kim olacağına gəlincə, sabah bu quruma rəhbərlik edə biləcək şəxslərlə məsləhətləşmələr aparacağam", – o deyib.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl Ukrayna Prezidentinin Ofisinin rəhbəri Andrey Yermakın evində axtarış aparıldığı barədə məlumat yayılmışdı.

    Ukrayna Volodimir Zelenski istefa
    Зеленский объявил об отставке Андрея Ермака
    Zelenskyy announces Yermak's resignation

