AZAL отменил рейс Баку–Тегеран–Баку
Инфраструктура
- 09 января, 2026
- 15:24
ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) отменило запланированный на сегодня рейс по маршруту Баку–Тегеран–Баку.
Как сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию, дополнительная информация о возобновлении полетов будет представлена позже, пассажиров проинформируют обо всех изменениях.
"AZAL приносит извинения за причиненные неудобства и благодарит пассажиров за понимание и терпение. Безопасность полетов и пассажиров остается для авиакомпании приоритетом номер один. Для получения актуальной информации пассажиры могут обратиться в колл-центр AZAL: [email protected]", - говорится в заявлении авиаперевозчика.
