    AZAL отменил рейс Баку–Тегеран–Баку

    Инфраструктура
    • 09 января, 2026
    • 15:24
    AZAL отменил рейс Баку–Тегеран–Баку

    ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) отменило запланированный на сегодня рейс по маршруту Баку–Тегеран–Баку.

    Как сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию, дополнительная информация о возобновлении полетов будет представлена позже, пассажиров проинформируют обо всех изменениях.

    "AZAL приносит извинения за причиненные неудобства и благодарит пассажиров за понимание и терпение. Безопасность полетов и пассажиров остается для авиакомпании приоритетом номер один. Для получения актуальной информации пассажиры могут обратиться в колл-центр AZAL: [email protected]", - говорится в заявлении авиаперевозчика.

    AZAL Bakı-Tehran-Bakı reysini ləğv edib
    AZAL cancels Baku–Tehran–Baku flight scheduled for today

