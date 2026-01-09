AZAL отменил рейс Баку–Тегеран–Баку

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) отменило запланированный на сегодня рейс по маршруту Баку–Тегеран–Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию, дополнительная информация о возобновлении полетов будет представлена позже, пассажиров проинформируют обо всех изменениях.

"AZAL приносит извинения за причиненные неудобства и благодарит пассажиров за понимание и терпение. Безопасность полетов и пассажиров остается для авиакомпании приоритетом номер один. Для получения актуальной информации пассажиры могут обратиться в колл-центр AZAL: [email protected]", - говорится в заявлении авиаперевозчика.