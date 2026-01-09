İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    AZAL Bakı-Tehran-Bakı reysini ləğv edib

    İnfrastruktur
    • 09 yanvar, 2026
    • 15:18
    AZAL Bakı-Tehran-Bakı reysini ləğv edib

    "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) Bakı-Tehran-Bakı marşrutu üzrə bu günə planlaşdırdığı reysi ləğv edib.

    "Report" bu barədə AZAL-a istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, uçuşun bərpası ilə bağlı əlavə məlumat açıqlanacaq, dərhal sərnişinlər məlumatlandırılacaq.

    "AZAL yaranmış narahatlığa görə üzr istəyir və göstərdikləri anlayış və səbirə görə sərnişinlərə təşəkkür edir. Uçuşların və sərnişinlərin təhlükəsizliyi AZAL üçün bir nömrəli prioritetdir. Sərnişinlər yeniliklər barədə xəbərdar olmaq üçün AZAL-ın çağrı mərkəzinə müraciət edə bilərlər: [email protected]", - deyə aviaşirkət bəyan edib.

    Azərbaycan Hava Yolları Bakı–Tehran–Bakı
    AZAL отменил рейс Баку–Тегеран–Баку
    AZAL cancels Baku–Tehran–Baku flight scheduled for today

    Son xəbərlər

    15:41

    Son iki gündə Türkiyədə fırtına səbəbindən beş nəfər ölüb

    Region
    15:41

    Natiq Məmmədli: Onlayn mediada Azərbaycan dili ilə bağlı problemlər var

    Media
    15:32

    Vüsalə Mahirqızı: Əsas işimiz Azərbaycan dili ilə bağlı maarifləndirmə tədbirlərinin təşkilidir

    Media
    15:31

    Azərbaycan piyadaların təhlükəsizliyi üzrə yeni dövlət standartı qəbul edəcək

    Biznes
    15:30

    Türkiyə və Suriya XİN başçıları Hələbdəki vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    15:28
    Foto

    QHT-lər və alimlər Azərbaycan dilinin təmizliyi mövzusunda müzakirə aparıblar

    Daxili siyasət
    15:26
    Foto

    "Azerbaijan Open" beynəlxalq dağ xizəyi turnirində ikinci günün mükafatçıları müəyyənləşib

    Fərdi
    15:22
    Foto

    Mətbuat Şurası Dil Komissiyasının tərkibi yenidən formalaşdırılıb

    Media
    15:20

    Azərbaycan klubu təcrübəli futbolçusu ilə vidalaşıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti