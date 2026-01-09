В Баку началось строительство новых автомобильных и пешеходных тоннелей

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило в Баку к строительству автомобильных и пешеходных тоннелей в рамках дальнейшей модернизации транспортной системы столицы.

Как сообщает Report, проект предусматривает строительство автомобильных и пешеходных тоннелей, соединяющих жилой комплекс "Чинарлы Парк" с улицей Абая Кунанбаева. Тоннели спроектированы таким образом, чтобы проходить под зоной обслуживания ЗАО "Бакинский метрополитен".

Длина нового автомобильного тоннеля составит 175,3 м, ширина проезжей части – 8,5 м, внутренняя высота – 7 м. Тоннель будет двухполосным. Также предусмотрено строительство инспекционных пунктов и пешеходных тротуаров в каждом направлении.

Длина пешеходного тоннеля составит 201,9 м, ширина проезжей части - 6 м, а внутренняя высота - 2,7 м.

Цель проекта - реализация "Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы".