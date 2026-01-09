Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В Баку началось строительство новых автомобильных и пешеходных тоннелей

    Инфраструктура
    • 09 января, 2026
    • 15:21
    В Баку началось строительство новых автомобильных и пешеходных тоннелей

    Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило в Баку к строительству автомобильных и пешеходных тоннелей в рамках дальнейшей модернизации транспортной системы столицы.

    Как сообщает Report, проект предусматривает строительство автомобильных и пешеходных тоннелей, соединяющих жилой комплекс "Чинарлы Парк" с улицей Абая Кунанбаева. Тоннели спроектированы таким образом, чтобы проходить под зоной обслуживания ЗАО "Бакинский метрополитен".

    Длина нового автомобильного тоннеля составит 175,3 м, ширина проезжей части – 8,5 м, внутренняя высота – 7 м. Тоннель будет двухполосным. Также предусмотрено строительство инспекционных пунктов и пешеходных тротуаров в каждом направлении.

    Длина пешеходного тоннеля составит 201,9 м, ширина проезжей части - 6 м, а внутренняя высота - 2,7 м.

    Цель проекта - реализация "Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы".

    Bakıda yeni avtomobil və piyada tunellərinin tikintisinə başlanılıb

