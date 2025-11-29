İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    ABŞ ilə danışıqlarda Ukrayna heyətinə Rustem Umerov başçılıq edəcək

    Digər ölkələr
    • 29 noyabr, 2025
    • 14:34
    ABŞ ilə danışıqlarda Ukrayna heyətinə Rustem Umerov başçılıq edəcək

    ABŞ ilə danışıqlarda Ukrayna nümayəndə heyətinə Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rustem Umerov rəhbərlik edəcək.

    "Report" UNIAN-a istinadən xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bununla bağlı fərman imzalayıb.

    Agentlik bildirir ki, nümayəndə heyətinin tərkibində Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Kirill Budanov da yer alır.

    Daha əvvəl Floridaya Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Andrey Yermak getməli idi, lakin V.Zelenski onun istefası haqqında fərman imzalayıb.

    Xatırladaq ki, bundan əvvəl A.Yermakın evində axtarış aparıldığı barədə məlumat verilmişdi.

    Делегацию Украины на переговорах с США вместо Ермака возглавит Рустем Умеров
    Rustem Umerov to lead Ukrainian delegation in talks with US

