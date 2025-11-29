ABŞ ilə danışıqlarda Ukrayna heyətinə Rustem Umerov başçılıq edəcək
Digər ölkələr
- 29 noyabr, 2025
- 14:34
ABŞ ilə danışıqlarda Ukrayna nümayəndə heyətinə Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rustem Umerov rəhbərlik edəcək.
"Report" UNIAN-a istinadən xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bununla bağlı fərman imzalayıb.
Agentlik bildirir ki, nümayəndə heyətinin tərkibində Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Kirill Budanov da yer alır.
Daha əvvəl Floridaya Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Andrey Yermak getməli idi, lakin V.Zelenski onun istefası haqqında fərman imzalayıb.
Xatırladaq ki, bundan əvvəl A.Yermakın evində axtarış aparıldığı barədə məlumat verilmişdi.
Son xəbərlər
15:21
Azərbaycan boksçusu Avropa çempionu olubFərdi
15:20
Adil Kərimli Ağdamda vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
15:15
Foto
Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan Kubokuna yekun vurulubFərdi
15:07
Ramiz Mehdiyevlə bağlı cinayət işi çərçivəsində Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıbHadisə
14:52
Azərbaycanda əhalinin bank əmanətləri 12 %-ə yaxın artıbMaliyyə
14:51
"Formula 1"in sabiq pilotu dələduzluğa görə həbs olunubFormula 1
14:34
ABŞ ilə danışıqlarda Ukrayna heyətinə Rustem Umerov başçılıq edəcəkDigər ölkələr
14:20
AZAL "Airbus" təyyarələri ilə bağlı mümkün gecikmə ehtimalına münasibət bildiribİnfrastruktur
14:07