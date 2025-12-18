WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    "FINCA Azerbaijan" BOKT-un istiqrazlarına 54 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    • 18 dekabr, 2025
    • 15:16
    FINCA Azerbaijan BOKT-un istiqrazlarına 54 investor maraq göstərib

    Bu gün "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) "FINCA Azerbaijan" MMC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) 3 milyon ABŞ dolları dəyərində faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilib.

    Bu barədə "Report"a BFB-dən bildirilib.

    Məlumata görə, hər birinin nominal dəyəri 100 ABŞ dolları olan 30 000 ədəd istiqraz kütləvi hərrac üsulu ilə yerləşdirilib. İstiqrazlara 54 investor 3 milyon dollarlıq 54 sifariş təqdim edib. Son nəticədə yerləşdirmə tam baş tutub.

    Qiymətli kağızlar 24 ay tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi 9 %-dir. Faizlər rüblük ödəniləcək. Prosesin anderrayteri "Unicapital İnvestisiya Şirikəti" QSC-dir.

    Emitentin tədavül müddətində qiymətli kağızları geri alması nəzərdə tutulmayıb.

