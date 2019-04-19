Дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе "Олимпийский" в Киеве начались

Дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским начались в пятницу на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, дебаты кандидатов в президенты Украины начал Зеленский.

Поле стадиона разделено на две части - фан-зоны кандидатов. В каждой зоне установлены сцены, перед дебатами на них выступали украинские группы. Фан-зоны разделены и оцеплены кордоном полицейских и бойцов Нацгвардии.

Как заявляло ранее МВД Украины, ожидалось, что на дебаты придут около 60 тысяч человек, безопасность будут обеспечивать до 10 тысяч правоохранителей.