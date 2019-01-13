Де Ниро объяснил, почему не пародирует Трампа

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Американский актёр Роберт Де Ниро дал интервью немецкому изданию Bild.

Как передаёт Report, Де Ниро обеспокоен судьбой Соединённых Штатов, пока во главе страны находится президент Дональд Трамп.

Де Ниро принимал участие в пародиях на чиновников, связанных со временем нахождения Трампа у власти. При этом он изображал спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера.

«Мне не хватает сочувствия, чтобы играть Трампа», – сказал Де Ниро.

Ранее стало известно, что Роберт Де Ниро открыл ресторан в торговом центре азербайджанского предпринимателя.