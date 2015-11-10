​Роберт Де Ниро открыл ресторан в торговом центре азербайджанского предпринимателя

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Голливудская звезда Роберт Де Ниро вместе с японским шеф-поваром Нобу Матсухиса открыли в столичном Крокус Сити Молле новый ресторан всемирно известной сети Nobu.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила пресс-служба Крокус Сити Молла в понедельник.

В Москве первый ресторан Де Ниро и знаменитого шеф-повара открылся в 2009 году. Проект стал результатом сотрудничества Матсухиса, Де Ниро бизнесменов Араса и Эмина Агаларовых.

Первый ресторан, положивший начало международной сети авторской кухни Nobu, был открыт Робертом де Ниро и японским шеф-поваром Нобу Матсухиса в 1994 году в Нью-Йорке. В империю Nobu входит 33 ресторана в 28 городах мира — в Лондоне, Лас-Вегасе, Мельбурне, Токио, Пекине, Майами и других.

В новом ресторане Nobu Crocus City два этажа общей площадью 1200 кв.м. находятся бар и лаунж-зона, основной зал на 70 мест и суши-бар. Второй этаж — зал с панорамным видом на 120 посадочных мест. За кухню Nobu Crocus City отвечает француз Дэмиен Дювио (Damien Duviau), вместе с ним работает международная команда: японский сушист Сота Фуджимори (Sohta Fujimori) и кондитер из ЮАР Стюарт Белл (Stewart Bell). Они уже работали в других филиалах империи Nobu.