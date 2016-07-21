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    Де Мистура примет участие во встрече России, США и ООН в Женеве

    Точная дата переговоров пока не определена

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура примет участие в трехсторонней встрече на высоком уровне между Россией, США и ООН, которая состоится в Женеве в середине следующей недели.

    Как передает Report, об этом РИА Новости в четверг сообщил дипломатический источник в ООН.

    При этом собеседник оговорился, что точная дата переговоров пока не определена, "встреча состоится в середине следующей недели", 26 или 27 июля. Источник РИА Новости в одной из делегаций сообщил, что переговоры пройдут 26 июля.

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