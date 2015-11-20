Давутоглу: Власти Турции держат связь с двумя оставшимися заложниками

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Турецкие власти поддерживают связь с двумя гражданами Турции, находящимися в числе заложников, захваченных в отеле в столице Мали Бамако.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в пятницу.

"Из семи наших граждан, захваченных в заложники в Мали, пятеро спасены. У нас есть связь с двумя нашими гражданами, которые остаются в заложниках. С ними все в порядке", - заявил Давутоглу журналистам.

Ранее МИД Турции сообщил о шести сотрудниках Turkish Airlines, оказавшихся в заложниках. Еще один представитель авиакомпании является ее местным сотрудником.

В пятницу около десяти боевиков совершили нападение на отель Radisson Hotel Bamako, расположенный в центре столицы Мали, и захватили в заложники 170 человек, включая 140 гостей и 30 сотрудников отеля. Силы безопасности окружили отель со 190 номерами. СМИ сообщали, что отель популярен среди сотрудников авиакомпании Air France.