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    Давутоглу: Около 15 тысяч сирийских беженцев из Алеппо пришли к границе с Турцией

    По словам премьер-министра Турции, страна обеспечит беженцев всем необходимым

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Вблизи турецко-сирийской границы скопилось около 15 тысяч жителей Алеппо. 

    Как сообщает Report, об этом в пятницу заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу во время выступления в городе Мидьят перед местным руководством.

    "К сожалению Алеппо, как и Мосул, уничтожены. Сейчас к нашим границами пришли 15 тысяч человек из Алеппо. Мы их обеспечим всем необходимым", - сказал он.

    В четверг Давутоглу, выступивший на конференции стран-доноров по Сирии в Лондоне, заявил, что у границы в районе "города Килис ждали 10 тысяч беженцев, и еще около 60 тысяч двигались к границе". "Сейчас в Турции 2,5 млн. беженцев из Сирии. В Килисе только 40% населения турки. У нас не осталось города, где не было бы сирийцев. Они вынуждены бежать от продолжающихся бомбардировок городов - Алеппо, Мадайи", - сказал он.

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