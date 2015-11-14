Давутоглу: Целью гнусной атаки террористов в Париже является человечество

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "Целью гнусной атаки террористов является человечество".

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу на своей странице в социальной сети Twitter, выражая свое мнение по поводу террористических атак в Париже.

"Целью гнусной атаки террористов является человечество. Турция с гневом осуждает эти атаки террористов. Турецкий народ рядом с Францией. Выражаю соболезнования близким погибших и всему французскому народу", - написал А.Давутоглу на своей странице.