 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Давутоглу: Целью гнусной атаки террористов в Париже является человечество

    Турецкий народ рядом с Францией

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "Целью гнусной атаки террористов является человечество".

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу на своей странице в социальной сети Twitter, выражая свое мнение по поводу террористических атак в Париже.

    "Целью гнусной атаки террористов является человечество. Турция с гневом осуждает эти атаки террористов. Турецкий народ рядом с Францией. Выражаю соболезнования близким погибших и всему французскому народу", - написал А.Давутоглу на своей странице.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi