Дания расследует причастность ВВС страны к убийствам мирных жителей в Ливии в 2011 году

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о проведении расследования вокруг появившихся документов об участии датских военных самолетов в воздушных атаках в Ливии в 2011 году, при которых погибли 14 гражданских лиц.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о проведении расследования вокруг появившихся документов об участии датских военных самолетов в воздушных атаках в Ливии в 2011 году, при которых погибли 14 гражданских лиц.

Как передает Report, об этом сообщает издание Altinget.

Согласно документам, руководство ВВС еще в 2012 году пришло к выводу, что два датских истребителя F-16 связаны с докладами о жертвах среди мирных жителей, составленными ООН, СМИ и правозащитными организациями.

"Это инциденты, произошедшие много лет назад. Министр обороны попросил руководство вооруженных сил дать заключение на предмет того, указывают ли обсуждаемые документы на наличие последствий такого масштаба, который требовал проведения расследования внутри коалиции или НАТО", - сказал министр.