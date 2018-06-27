Дания намерена задержать строительство проекта "Северный поток - 2"

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что страна намерена противостоять воплощению в жизнь проекта "Северный поток - 2". Как сообщает Report, сделают это с помощью законодательной инициативы, уже внесённой в парламент, которая задержит строительство нитки газопровода.

"Конечно, мы думали над вопросом "Северного потока - 2"... У этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может. Мы не определились, когда нужно принять окончательное решение, и на самом деле это очень трудно предсказать. У меня есть сильное ощущение, что нам надо вынести этот вопрос на стол переговоров для европейских стран", - заявил Лёкке Расмуссен.

Также премьер-министр обратил внимание, что "Северный поток — 2" нельзя обсуждать, игнорируя проблемы Украины. Там многократно и депутаты, и чиновники во главе с президентом Петром Порошенко заявляли, что проект нанесёт "серьёзный экономический удар" по стране и нужно не допустить его реализации.

Тем временем разрешение на строительство газопровода уже выдали Германия, Финляндия и Швеция, а также надзорные строительные ведомства России.