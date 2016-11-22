Cуд Египта отменил пожизненный приговор бывшему президенту страны

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Кассационный суд Египта отменил пожизненный приговор бывшему президенту страны Мухаммеду Мурси по делу о шпионаже.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает телеканал Sky News Arabia.

Помимо М.Мурси, отменено решение в отношении еще 21 представителя руководства организации "Братья-мусульмане".

Напомним, М.Мурси пришел к власти после революции в Египте в 2012 году. Годом спустя он был свергнут и арестован.