Cторонники ИГ взломали сайты правительства штата Огайо

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Хакеры взломали несколько сайтов правительства американского штата Огайо и разместили на них сообщения в поддержку террористической группировки ИГ.

Как передает Report, об этом сoобщает Associated Press.

В администрации губернатора штата Джона Кейсика подтвердили, что сайты подверглись хакерской атаке. В частности, злоумышленники взломали сайт самого губернатора, его супруги и ряда департаментов штата.

Хакеры разместили сообщения, в которых говорилось, что президент США Дональд Трамп «ответит за каждую каплю крови, пролитую в мусульманских странах».