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    Cторонники ИГ взломали сайты правительства штата Огайо

    Злоумышленники взломали сайт самого губернатора, его супруги и ряда департаментов штата

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Хакеры взломали несколько сайтов правительства американского штата Огайо и разместили на них сообщения в поддержку террористической группировки ИГ.

    Как передает Report, об этом сoобщает Associated Press.

    В администрации губернатора штата Джона Кейсика подтвердили, что сайты подверглись хакерской атаке. В частности, злоумышленники взломали сайт самого губернатора, его супруги и ряда департаментов штата.

    Хакеры разместили сообщения, в которых говорилось, что президент США Дональд Трамп «ответит за каждую каплю крови, пролитую в мусульманских странах».

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