ЦРУ заявило о подготовке терактов в США

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что террористы могут попытаться организовать атаки в США.

Как передает Report, между тем глава ведомства сомневается в том, что им это удастся.

"Я ожидаю, что они попытаются перевезти свой личный состав, материалы и все, что им еще понадобится, чтобы совершить это или привлечь людей для проведения этих атак", - цитирует Бреннана РИА Новости.

"Я считаю, что их попытки предопределены, и не думаю, что они обязательно добьются успеха", - добавил директор ЦРУ. Бреннан также добавил, что подобными действиями террористы пытаются спровоцировать конфликт между Западом и мусульманским миром.