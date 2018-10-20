Ципрас возглавил МИД Греции

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Греции Алексис Ципрас официально возглавил министерство иностранных дел страны .

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", утром в президентском дворце в присутствии главы государства Прокописа Павлопулоса Ципрас принес присягу как глава МИД. Затем в МИДе состоялась церемония передачи дел.

"Сегодня повышены престиж и геополитические возможности страны. Она – ведущая сила на Балканах и столп стабильности в Восточном Средиземноморье, и в то же время она расширяется", — сказал Ципрас, поддержав действия бывшего министра по расширению территориальных вод страны до 12 миль.

Ранее, министр иностранных дел Греции Никос Котзиас подал в отставку.