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ЦИК Ливии отклонил кандидатуру сына Каддафи на выборах

ЦИК Ливии отклонил кандидатуру сына Каддафи на выборах Верховная избирательная комиссия Ливии отклонила кандидатуру Сейф аль-Ислама Каддафи в качестве участника президентских выборов, решение может быть опротестовано.
Другие страны
25 ноября 2021 г. 04:16
ЦИК Ливии отклонил кандидатуру сына Каддафи на выборах
Сейф аль-Ислам Каддафи

Верховная избирательная комиссия Ливии отклонила кандидатуру Сейф аль-Ислама Каддафи в качестве участника президентских выборов, решение может быть опротестовано.

Как передает Report, об этом следует из полученного РИА Новости документа комиссии.

Так, комиссия отклонила заявки 25 из 98 кандидатов, подавших документы на регистрацию в качестве кандидатов. Первым в списке получивших отказ кандидатов значится Сейф аль-Ислам Каддафи из-за несоответствия документов кандидата ряду требований избирательного законодательства. Каддафи не удовлетворяет требованиям закона о президентских выборах, так как он не предоставил документ об отсутствии непогашенной судимости, следует из объяснения комиссии. Более того, он нарушил требование, согласно которому кандидат "не может быть осужденным окончательно в связи с преступлением, касающимся чести".

Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда заявила в 2020 году, что Ливия обязана арестовать Каддафи и передать суду. По ее словам, Каддафи не приложил никаких усилий для того, чтобы сдаться добровольно. Ордер на арест Сейф аль-Ислама был выдан МУС еще в 2011 году.

Представитель МУС Фади эль-Абдалла после новостей об участии Каддафи в выборах заявил, что ордер на арест сына экс-лидера Ливии все еще в силе.

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Версия на азербайджанском языке Qəddafinin oğlunun Liviya prezidentliyinə namizədliyi təsdiqlənməyib

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