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    Члены Совбеза ООН обсудят ситуацию в Крыму на неформальной встрече

    Заседание будет закрытым и состоится по так называемой формуле Арриа

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Члены СБ ООН проведут неформальную встречу по ситуации в Крыму с участием экс-главы меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, сообщили в среду РИА "Новости" дипломаты в ООН.

    Заседание будет закрытым и состоится по так называемой "формуле Арриа".

    Такой формат не относится напрямую к мероприятиям Совета Безопасности и подразумевает консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.

    Во встрече, как ожидается, примет участие украинский депутат и экс-лидер меджлиса крымских татар Мустафа Джемилев, информирует Report.

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