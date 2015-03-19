Члены Совбеза ООН обсудят ситуацию в Крыму на неформальной встрече

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Члены СБ ООН проведут неформальную встречу по ситуации в Крыму с участием экс-главы меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, сообщили в среду РИА "Новости" дипломаты в ООН.

Заседание будет закрытым и состоится по так называемой "формуле Арриа".

Такой формат не относится напрямую к мероприятиям Совета Безопасности и подразумевает консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.

Во встрече, как ожидается, примет участие украинский депутат и экс-лидер меджлиса крымских татар Мустафа Джемилев, информирует Report.