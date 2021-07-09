Члены кабмина Таиланда отказались от зарплаты для борьбы с коронавирусом

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча отказался от зарплаты на три месяца, чтобы эти средства пошли на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча отказался от зарплаты на три месяца, чтобы эти средства пошли на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Thai PBS, сам чиновник об этом заявил сегодня во время заседания центра по борьбе с распространением коронавируса в королевстве, посвященного введению новых ограничительных мер в стране.

Общая сумма ежемесячного дохода премьера составляет 125 590 батов (3,8 тыс. долларов США) и состоит из зарплаты в размере 75 590 батов (2,3 тыс. долларов США), а также надбавки за должность - 50 тыс. батов (1,5 тыс. долларов США). Таким образом, за три месяца Прают Чан-Оча сэкономит бюджету страны 376 770 батов (11,5 тыс. долларов США). Чан-Оча также занимает пост министра обороны. Телеканал не уточняет, имеет ли чиновник вторую зарплату, а если да, то от какой именно решил отказаться на три месяца.

Примеру Праюта Чан-Очи также последовал ряд членов кабинета министров, в том числе вице-премьер Правит Вонгсуван и глава министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Варавут Силпаарчха, а также министр социального развития и общественной безопасности Чути Краирик. Ежемесячная зарплата вице-премьера Таиланда составляет 119 920 батов (3,6 тыс. долларов США), министра - 115 740 батов (3,5 тыс.долларов США), заместителя министра - 113 560 батов (3,4 тыс. долларов США).