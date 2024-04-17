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Членство Палестины в ООН завтра будет вынесено на голосование в Совете безопасности

Членство Палестины в ООН завтра будет вынесено на голосование в Совете безопасности Полноправное членство Палестины в Организации Объединенных Наций (ООН) будет вынесено на голосование в Совете безопасности.
Другие страны
17 апреля 2024 г. 20:52
Членство Палестины в ООН завтра будет вынесено на голосование в Совете безопасности

Полноправное членство Палестины в Организации Объединенных Наций (ООН) завтра будет вынесено на голосование на заседании Совбеза по ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает американское бюро Report, для принятия проекта резолюции необходимо, чтобы никто из 5 постоянных членов Совета не проголосовал против, а заявка получила 9 голосов.

При положительном решении, вопрос будет вынесен на рассмотрение Генеральной Ассамблее ООН, которая сможет подтвердить полноправное членство Палестины в случае, если заявка на вступление наберет две трети голосов.

Сейчас Палестина имеет в ООН статус постоянного наблюдателя. В 2011 году палестинские власти уже подавали заявку на постоянное членство во всемирной организации, однако позднее Палестина решила на некоторое время остаться в качестве постоянного наблюдателя. В апреле она направила в Совбез письмо с просьбой возобновить рассмотрение заявки на вступление в ООН в качестве постоянного члена.

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