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    Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до 413

    Президент Рафаэль Корреа назвал стихийное бедствие самой ужасной трагедией за последние 70 лет

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Жертвами произошедшего в субботу разрушительного землетрясения в Эквадоре стали как минимум 413 человек, более 2 тыс. получили ранения. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом сообщили власти страны.

    Президент Рафаэль Корреа назвал стихийное бедствие самой ужасной трагедией за последние 70 лет.

    В результате подземных толчков магнитудой 7,8 многие здания в городах вдоль тихоокеанского побережья Эквадора разрушены до основания, дороги пришли в негодность.

    На борьбу с последствиями стихии мобилизованы 14 тыс. военнослужащих и полицейских, на помощь им направлены спасатели из других стран.

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