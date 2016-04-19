Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до 413

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Жертвами произошедшего в субботу разрушительного землетрясения в Эквадоре стали как минимум 413 человек, более 2 тыс. получили ранения. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом сообщили власти страны.

Президент Рафаэль Корреа назвал стихийное бедствие самой ужасной трагедией за последние 70 лет.

В результате подземных толчков магнитудой 7,8 многие здания в городах вдоль тихоокеанского побережья Эквадора разрушены до основания, дороги пришли в негодность.

На борьбу с последствиями стихии мобилизованы 14 тыс. военнослужащих и полицейских, на помощь им направлены спасатели из других стран.