Число жертв землетрясения на Тайване возросло до 29 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 Февраля. REPORT.AZ/ Жертвами сильного землетрясения на острове Тайвань стали 29 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

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Жертвами землетрясения на Тайване стали, по последним данным, 20 человек.

Как передает Report, об этом сообщает портал Sina со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось о 18 погибших, еще со 152 людьми потеряна связь.

Спасателям ранее удалось извлечь живым из-под завалов мужчину спустя более суток после землетрясения.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 6,4 (согласно первоначальной оценке 6,7) произошло в южной части острова Тайвань. Толчки зафиксированы в 22.57 пятницы мск (03.57 субботы по местному времени) в 25 километрах к югу от города Юйцзин (Yujing). Очаг располагался на глубине десяти километров. Наиболее сильно в результате землетрясения пострадал город Тайнань.