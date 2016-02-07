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    Число жертв землетрясения на Тайване возросло до 29 - ОБНОВЛЕНО

    Ранее сообщалось о 20 погибших

    Баку. 7 Февраля. REPORT.AZ/ Жертвами сильного землетрясения на острове Тайвань стали 29 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

    ***11:02

    Жертвами землетрясения на Тайване стали, по последним данным, 20 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Sina со ссылкой на местные СМИ.

    Ранее сообщалось о 18 погибших, еще со 152 людьми потеряна связь.

    Спасателям ранее удалось извлечь живым из-под завалов мужчину спустя более суток после землетрясения.

    По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 6,4 (согласно первоначальной оценке 6,7) произошло в южной части острова Тайвань. Толчки зафиксированы в 22.57 пятницы мск (03.57 субботы по местному времени) в 25 километрах к югу от города Юйцзин (Yujing). Очаг располагался на глубине десяти километров. Наиболее сильно в результате землетрясения пострадал город Тайнань.

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