Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике достигло 100

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе с горючим в штате Идальго в Мексике выросло с 96 до 100 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о смерти еще четверых пострадавших сообщил в четверг на своем сайте мексиканский Институт социального страхования.

"Этим пациентам оказывали помощь в специализированной клинике в Ломас-Вердес в штате Мехико", - говорится в заявлении организации.

Взрыв и пожар произошли в районе Тлауэлильпан на месте нелегальной врезки в трубопровод вечером 18 января, когда там находилось множество людей.