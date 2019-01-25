 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике достигло 100

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе с горючим в штате Идальго в Мексике выросло с 96 до 100 человек.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о смерти еще четверых пострадавших сообщил в четверг на своем сайте мексиканский Институт социального страхования.

    "Этим пациентам оказывали помощь в специализированной клинике в Ломас-Вердес в штате Мехико", - говорится в заявлении организации.

    Взрыв и пожар произошли в районе Тлауэлильпан на месте нелегальной врезки в трубопровод вечером 18 января, когда там находилось множество людей. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi