Не менее 20 человек погибли при взрыве на трубопроводе с горючим в Мексике

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Не менее 20 человек погибли и 54 пострадали при взрыве на трубопроводе в штате Идальго в Мексике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Televisa со ссылкой на губернатора региона Омара Файяда.

"Предварительные данные очень тяжелые, мне сообщили о 20 сгоревших и 54 получивших ожоги", - сказал Файяд.

Взрыв и сильный пожар произошли на месте нелегальной врезки в трубопровод в районе Тлауэлильпана в момент, когда там находились десятки людей, занимавшихся сбором топлива.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор дал указания правительству оказать необходимую помощь пострадавшим при пожаре. Об этом он сообщил в Twitter.

"Призываю все правительство оказать помощь людям на месте [происшествия]", - написал глава государства.