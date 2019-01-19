 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Не менее 20 человек погибли при взрыве на трубопроводе с горючим в Мексике

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Не менее 20 человек погибли и 54 пострадали при взрыве на трубопроводе в штате Идальго в Мексике

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Televisa со ссылкой на губернатора региона Омара Файяда.

    "Предварительные данные очень тяжелые, мне сообщили о 20 сгоревших и 54 получивших ожоги", - сказал Файяд.

    Взрыв и сильный пожар произошли на месте нелегальной врезки в трубопровод в районе Тлауэлильпана в момент, когда там находились десятки людей, занимавшихся сбором топлива.

    Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор дал указания правительству оказать необходимую помощь пострадавшим при пожаре. Об этом он сообщил в Twitter.

    "Призываю все правительство оказать помощь людям на месте [происшествия]", - написал глава государства.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi