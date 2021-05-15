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Число жертв в секторе Газа возросло до 139

Число жертв в секторе Газа возросло до 139 По меньшей мере 139 человек, включая 39 несовершеннолетних лиц, погибли, более 1 тыс. получили ранения в результате обстрелов сектора Газа со стороны Израиля, продолжающихся с вечера понедельника
Другие страны
15 мая 2021 г. 13:12
Число жертв в секторе Газа возросло до 139

По меньшей мере 139 человек, включая 39 несовершеннолетних лиц, погибли, более 1 тыс. получили ранения в результате обстрелов сектора Газа со стороны Израиля, продолжающихся с вечера понедельника.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил минздрав прибрежного анклава.

"139 человек погибли, среди которых 39 несовершеннолетних лиц и 22 женщины, еще более 1 тыс. получили ранения различной степени тяжести вследствие израильской агрессии", - приводит радиостанция Saut Al-Aqsa заявление ведомства.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают взаимные ракетные обстрелы. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

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Версия на азербайджанском языке Qəzza sektorunda ölənlərin sayı 139 nəfərə çatdı

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