Число жертв в секторе Газа возросло до 139

По меньшей мере 139 человек, включая 39 несовершеннолетних лиц, погибли, более 1 тыс. получили ранения в результате обстрелов сектора Газа со стороны Израиля, продолжающихся с вечера понедельника

По меньшей мере 139 человек, включая 39 несовершеннолетних лиц, погибли, более 1 тыс. получили ранения в результате обстрелов сектора Газа со стороны Израиля, продолжающихся с вечера понедельника.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил минздрав прибрежного анклава.

"139 человек погибли, среди которых 39 несовершеннолетних лиц и 22 женщины, еще более 1 тыс. получили ранения различной степени тяжести вследствие израильской агрессии", - приводит радиостанция Saut Al-Aqsa заявление ведомства.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают взаимные ракетные обстрелы. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.