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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Число жертв террористических атак в Тегеране увеличилось до 13 человек, число пострадавших до 43.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Рейтер со ссылкой на замглавы МИД Ирана Хосейна Зольфагари.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 42 раненых.

Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана также подтвердили ликвидацию одного из нападавших.

В результате терактов погибли 12 и пострадали 42 человека.