Число жертв теракта в Ницце достигло 86 человек

Баку. 20 Августа. REPORT.AZ/ Один из пострадавших в результате теракта, совершенного 14 июля во французской Ницце, скончался в больнице от полученных ранений.

Как передает Report, об этом сообщила государственный секретарь Франции по помощи жертвам Жюльетт Меадель.

"Мы с прискорбием узнали о кончине мужчины, получившего ранение во время теракта в Ницце. Теперь число убитых людей составляет 86", - говорится в заявлении Меадель.

Вечером 14 июля грузовик на полном ходу врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, где в тот момент находились тысячи людей, расходившихся после праздничного фейерверка по случаю Национального праздника Франции. Теракт устроил выходец из Туниса Мохамед Лахуайедж Бухлель, который был ликвидирован полицейскими на месте. Спустя несколько дней после атаки ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".