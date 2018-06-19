Число жертв теракта на северо-востоке Нигерии возросло до 43

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Число жертв теракта, совершенного в ночь на воскресенье на северо-востоке Нигерии, возросло до 43.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, такие уточненные данные представителей местных властей привело в понедельник Agence France-Presse.

Ранее силовики сообщали, что в результате двух взрывов в городе Дамбоа (штат Борно) погиб 31 человек. Жители отмечали праздник разговения Ид аль-Фитр, наступивший после окончания священного для мусульман месяца поста. Взрывы, по данным властей, осуществили две девочки-смертницы.

Как отмечают в администрации города, еще 12 человек получили тяжелые ранения. Их уже перевезли в госпиталь Майдугури, который находится в столице штата Борно.