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Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10

Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10 По меньшей мере 10 человек погибли в результате последствий тайфуна "Нору", обрушившегося в воскресенье на филиппинский остров Лусон.
Другие страны
28 сентября 2022 г. 10:24
Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10

По меньшей мере 10 человек погибли в результате последствий тайфуна "Нору", обрушившегося в воскресенье на филиппинский остров Лусон.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил представитель Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики Бернардо Рафаэлито Алехандро. Ранее сообщалось о восьми жертвах.

По его словам, еще два человека погибли в провинциях Булакан и Рисаль. Вместе с тем Алехандро подчеркнул, что эти цифры требуют уточнения. Как отмечает медиагруппа ABS-CBN, число пропавших без вести возросло до восьми человек.

Супертайфун "Нору" сформировался в западной части Тихого океана и обрушился на Филиппины 25 сентября. Сила ветра в его эпицентре достигала 58 м/с. После прохождения через Филиппины циклон вышел в Южно-Китайское море, откуда направился во Вьетнам. Ожидается, что в ближайшие дни он принесет в ряд прибрежных провинций центральной части страны проливные дожди, шквалистый ветер, шторм и волны высотой до 10 метров.

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