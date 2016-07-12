Число жертв тайфуна Непартак на материковом Китае достигло 12 человек

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Число жертв тайфуна Непартак на материковой части Китая в провинции Фуцзянь достигло 12 человек, еще 22 числятся пропавшими без вести.

Как сообщает Report, об этом передает агентство China News Service со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о девяти жертвах стихии и 18 пропавших.

По последним данным, от стихии пострадали девять городов и 56 уездов, а также более 710 тысяч человек. В срочном порядке были эвакуированы 247 тысяч человек. Тайфун разрушил 23 тысячи зданий, еще 15 тысяч получили повреждения различной степени. Ранее сообщалось, что прямой экономический ущерб от тайфуна оценивается в 900 миллионов юаней (свыше 135 миллионов долларов США).