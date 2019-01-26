Число жертв протестов в Венесуэле увеличилось до 29 человек

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В НПО сообщили о 29 погибших в ходе протестов в Венесуэле.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает неправительственная организация "Венесуэльская обсерватория социальных конфликтов".

"Двадцать девять человек убиты во время протестов. Эта цифра включает только тех, чья личность была подтверждена", - сообщила организация в Twitter.

данных о погибших и пострадавших пока нет.