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    Число жертв пожара в ночном клубе Бухареста возросло до 43

    Гражданин Румынии и Турции скончались от полученных ранений

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв пожара в ночном клубе Сolectiv, произошедшего в Бухаресте в ночь на 31 октября, возросло до 43 человек, сообщает в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на заявления представителя больницы, куда были госпитализированы пострадавшие.

    "Молодой румын и гражданин Турции скончались от полученных ранений", — говорится в сообщении агентства Франс Пресс со ссылкой на главу отделения пластической хирургии при больнице Иоанна Ласкара.

    Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил соболезнования семьям погибших. "Мысленно и душой нахожусь рядом со скорбящими семьями, которые получили сегодня тяжелую новость о смерти своих близких, находящихся в больницах", — написал глава Румынии на своей страничке в Facebook.

    В Румынии на этой неделе начались массовые протесты. Со вторника каждый вечер на улицы Бухареста и других крупных городов выходят десятки тысяч людей с требованиями наказать городских чиновников, выдавших разрешение на работу ночному клубу, где произошла трагедия, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

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