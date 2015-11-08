Число жертв пожара в ночном клубе Бухареста возросло до 43

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв пожара в ночном клубе Сolectiv, произошедшего в Бухаресте в ночь на 31 октября, возросло до 43 человек, сообщает в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на заявления представителя больницы, куда были госпитализированы пострадавшие.

"Молодой румын и гражданин Турции скончались от полученных ранений", — говорится в сообщении агентства Франс Пресс со ссылкой на главу отделения пластической хирургии при больнице Иоанна Ласкара.

Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил соболезнования семьям погибших. "Мысленно и душой нахожусь рядом со скорбящими семьями, которые получили сегодня тяжелую новость о смерти своих близких, находящихся в больницах", — написал глава Румынии на своей страничке в Facebook.

В Румынии на этой неделе начались массовые протесты. Со вторника каждый вечер на улицы Бухареста и других крупных городов выходят десятки тысяч людей с требованиями наказать городских чиновников, выдавших разрешение на работу ночному клубу, где произошла трагедия, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".